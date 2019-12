Succes in Nederland brengt crypto-handelsplatform verder in Europa

Een van de grootste crypto-handelsplatformen van Nederland zet sinds 2013 volledig in op klanttevredenheid en het be your own bank-gevoel. Het ontbreken van deze visie wordt door het handelsplatform SATOS gezien als een gemis in de rest van Europa en is daarom reden om in Europa uit te rollen met een spiksplinternieuwe exchange-achtige website. Het grootste verschil? Je beheert je cryptocurrencies helemaal zelf.

SATOS, het welbekende handelsplatform van Nederlandse bodem, heeft zijn zinnen gezet op uitbreiding naar de rest van Europa. Deze uitbreiding wordt verwezenlijkt door een volledig nieuwe website gepaard met nieuwe betaalmethodes. Het bedrijf geeft aan nu nóg sneller en nóg beter bereikbaar te zijn. Zo geeft SATOS aan een Bitcoin aankoop from start to finish binnen een minuut te hebben verwerkt. Voor vragen en opmerkingen staat de klantenservice van SATOS twaalf uur per dag, zeven dagen per week voor je klaar.

Exchange of fiat gateway?

De nieuwe website van SATOS geeft door middel van live-koersen en grafieken het gevoel dat je op een exchange zit, maar laat je hierbij handelen vanuit je eigen wallet. Dit maakt SATOS geen exchange, maar een zogeheten fiat gateway. Het be your own bank-model aangevuld met de actieve klantenservice van SATOS wordt zichtbaar gewaardeerd door klanten. SATOS is volgens Trustpilot met een 4,6/5 het best beoordeelde cryptocurrency-handelsplatform van Europa. Met deze combinatie wil SATOS een prominente naam in heel Europa worden, zo vertelt mede-oprichter Tim Kamer.

“We hebben altijd de ambitie gehad om buiten Nederland te opereren. Onze bedrijfsfilosofie is uniek, we zien dit zeker als een gemis in de rest van Europa. Geen accounts, geen verstopte kosten en bovenal: wij beheren de tegoeden van onze klanten niet, je bent baas over je eigen crypto-vermogen. Het beheren van tegoeden van klanten zou financiële voordelen met zich meebrengen voor ons bedrijf. Echter stellen wij de klant centraal en kiezen wij ervoor om de visie van Satoshi, de oprichter van Bitcoin, te volgen.”

Voor 1 miljard dollar gehackt; be your own bank

In 2018 resulteerden verschillende hacks op cryptocurrency exchanges in een verlies van ruim 1 miljard dollar. Klanten die hier hun cryptocurrencies lieten staan, liepen hiermee het risico deze kwijt te raken. Hier heeft SATOS de nadruk op gelegd bij de ontwikkeling van het vernieuwde platform. “In tegenstelling tot veel andere handelsplatformen beheert SATOS geen cryptocurrencies van haar klanten. Dit staat voor ons gevoel namelijk haaks op de gedachte achter cryptocurrency. Banken beheren onze euro’s, hier heb jij als klant geen volledige controle over. Helaas zien wij de laatste jaren hetzelfde gebeuren binnen het cryptocurrency-landschap. Om die reden nemen wij de tijd om klanten te informeren en waar nodig te helpen om de baas over eigen vermogen te blijven, en dus je eigen bank te worden.” Aldus Tim Kamer.

De top 10 internationale exchanges beheren vooralsnog meer dan 10 miljard dollar van klanten. Deze exchanges doen er alles aan om zich tegen hackers te weren, maar wees er ook van bewust dat deze exchanges hèt mikpunt van hackers zijn. Zo werden Upbit, Binance, Bittrue en Gatehub eerder dit jaar getroffen door hackers.