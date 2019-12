Politie tevreden over eigen optreden na aanslag

De politie is tevreden over de manier waarop ze heeft gereageerd op de aanslag in en rond een tram in Utrecht in maart dit jaar.

Uit een onderzoek van een interne commissie blijkt dat de politie snel en effectief heeft gehandeld; er was “slagkracht op het gebied van opsporing en interventie” en op straat bleef de rust bewaard. De informatie-uitwisseling had wel beter gekund, concludeert de commissie onder leiding van de Amsterdamse politiechef Frank Paauw.

“Deze evaluatie laat zien dat de investeringen die zijn gedaan – bijvoorbeeld op het gebied van opleiden, trainen en oefenen – hun vruchten afwerpen”, reageert de Utrechtse plaatsvervangend korpschef Henk van Essen.

De politie werkte met de speciale procedure ‘Manhunt’, een georganiseerde klopjacht op verdachten van wie een grote dreiging uitgaat.