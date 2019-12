7000ste soldatenfoto Margraten gevonden

Afgelopen weekend is het 7.000ste foto gevonden van een gesneuvelde Amerikaanse soldaat die begraven ligt op de oorlogsbegraafplaats in het Limburgse Margraten. Dat maakte de de organisatie van De Gezichten van Margraten woensdag bekend.

Op de begraafplaats liggen de stoffelijke overschotten van 8301 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. Op een monument staan ook de namen vermeld van 1722 vermiste Amerikaanse soldaten. Bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding hoopt de organisatie 7500 foto’s bij elkaar te krijgen van gesneuvelde militairen op de begraafplaats. Afgelopen weekend werd de nieuwe mijlpaal bereikt.

“We krijgen hulp uit alle hoeken van Amerika”, aldus een woordvoerder. “Het lijkt erop dat we onze doelstelling kunnen gaan halen.” De foto’s zullen van 2 tot 6 mei 2020 op de begraafplaats worden tentoongesteld.

Op de begraafplaats werd in mei het startschot gegeven voor een nieuwe zoektocht naar foto’s van daar begraven militairen. Op die manier krijgen nog meer namen van Amerikaanse bevrijders een gezicht. In mei had de organisatie van zo’n 6300 militairen foto’s terug weten te vinden, afgelopen weekend werd de 7000ste gevonden. Het wordt steeds lastiger om foto’s van de de resterende militairen te achterhalen. Het bereiken van het aantal van 7500 wordt dan ook beschouwd als de ultieme poging.

De organisatie werkt inmiddels ook aan de uitgave van een herdenkingsboek over de meer dan 10.000 in Margraten begraven en herdachte Amerikaanse soldaten. Het boek bevat meer dan honderd verhalen en honderden gezichten evenals een namenlijst van alle gesneuvelden die in Margraten herdacht worden.