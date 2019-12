Rutte ziet Dijkhoff niet per se als opvolger

Premier Mark Rutte ziet Klaas Dijkhoff niet per se als zijn opvolger als VVD-lijsttrekker. Dijkhoff wordt vaak genoemd als kroonprins, maar zijn imago liep een deuk op door onder meer verkeerde declaraties en ophef over zijn wachtgeld.

Dijkhoff is nu voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. In Elsevier Weekblad zegt Rutte dat hij in Dijkhoff niet per se een toekomstige lijsttrekker ziet. Volgens het tijdschrift laat Rutte daarmee feitelijk de VVD-kroonprins vallen. “Klaas is prima. Maar ’t is niet per se hij. Dat is niet zo.” Rutte noemt minister Cora van Nieuwenhuizen ook prima. Zij zei afgelopen zomer dat het tijd is dat een vrouw premier wordt.

Volgens Rutte is het geen gewoonte bij de VVD dat de fractievoorzitter de opvolger is. “Die regel is er niet. De VVD is een compleet anarchistische club. Daar zit helemaal geen lijn in dat soort dingen.” Dijkhoff zelf benadrukt dat hij dat zelf ook altijd heeft gezegd. “Niemand is per se opvolger en niemand wordt op voorhand uitgesloten. Ik had het omgekeerde antwoord erger gevonden.”

Rutte bekijkt nog of hij zelf nog wil doorgaan als VVD-leider. Hij wil komende zomer de knoop doorhakken. Hij wil zichzelf geen limiet opleggen. Hij was in 2006 voor het eerst lijsttrekker van de liberalen. Sinds 2010 is hij premier. Rutte is niet bang dat hem hetzelfde overkomt als zijn voorganger Jan-Peter Balkenende, premier van 2002 tot 2010. Na acht jaar lieten de kiezers de CDA’er genadeloos vallen.

“Er zijn geen regels in de politiek. Slechts twee dingen zijn bepalend. Heb ik de energie? Heb ik de idee├źn? Dus erger ik me nog steeds kapot over allerlei dingen in het land die ik anders wil, dan ga ik door.”