Asscher wint Debatprijs 2019

PvdA-leider Lodewijk Asscher is donderdag door het Nederlands Debat Instituut uitgeroepen tot winnaar van de Debatprijs van het jaar 2019. Dat gebeurde in het programma ‘Dit is de dag’ op NPO Radio 1. Asscher wint de prijs omdat hij volgens de jury “als deelnemer aan het publieke debat een aantal dingen combineert”. In september werd hij ook al voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot beste debater van de Algemene Politieke Beschouwingen.

“Op de eerste plaats weet hij zijn boodschap meestal beknopt en in begrijpelijke taal over te brengen en spreekt hij vaak uit het hoofd waardoor hij heel goed contact maakt”, zei jurylid Roderik van Grieken over Asscher. “Daarnaast is zijn toon in het debat constructief. Hij is scherp op de inhoud maar de toon is rustig en vaak vriendelijk. Tot slot is hij gericht op inhoudelijk resultaat.”

De Debatprijs is een gezamenlijk initiatief van ‘Dit is de dag’ en het Nederlands Debat Instituut.