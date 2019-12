Begrip Rutte klimaatsteun maar niet grenzeloos

Premier Mark Rutte “begrijpt” dat de EU-landen elkaar moeten helpen bij de omschakeling naar klimaatneutraliteit. “Maar daar zitten wel grenzen aan. Waar komt dat geld vandaan?” zei hij in Brussel.

De regeringsleiders spreken daar donderdag over het klimaat. Doel is het eens te worden dat de EU in 2050 netto geen CO2 meer uitstoot. De transitie mag echter niet ten koste gaan van kwetsbare landen en burgers. De Europese Commissie wil daarom een mechanisme in het leven roepen waarbij landen die grotendeels draaien op verouderde energiebronnen zoals kolen technisch en financieel gesteund worden. Vooral Polen, Hongarije en Tsjechië willen zekerheid dat ze geld tegemoet kunnen zien. Een transitiefonds zou zo’n 100 miljard euro bedragen.

Rutte zei dat zijn begrip niet betekent dat hij bereid is meer bij te dragen aan de EU-begroting. “Er valt niet over te praten” dat de meerjarenbegroting (mfk) van 2021 tot en met 2027 meer dan 1,00 procent van de EU-economie bedraagt, aldus de premier. Het mfk wordt donderdag tijdens het diner besproken.