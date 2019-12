Geen verband bij storingen brandstof Schiphol

De storingen in de brandstoftoevoer op Schiphol afgelopen zomer hebben geen verband met elkaar. Volgens onderzoeksbureau TNO is de oorzaak van de storing op 24 juli, toen vliegtuigen 8,5 uur niet konden worden getankt, te herleiden naar een fout in de elektrische installatie bij werkzaamheden in februari van dit jaar.

De storing van 9 augustus, toen de brandstoftoevoer 1,5 uur platlag, werd veroorzaakt door een serie valse noodstopalarmen op de D-pier. Het is niet aannemelijk dat er een verband is tussen beide storingen, concludeert TNO.

De problemen deden zich voor bij brandstofleverancier Aircraft Fuel Supply (AFS). Veel vliegtuigen konden daardoor niet tanken, met vertragingen en annuleringen tot gevolg. Tienduizenden reizigers werden gedupeerd.