‘Geen onrust in Nederlands deel Sint Maarten’

De onrust die al dagen heerst in het Franse deel van Sint-Maarten is niet overgeslagen naar het Nederlandse deel. Dat heeft minister-president van Sint-Maarten, Silveria Jacobs, zondag laten weten.

Volgens de politie zijn er geen “verhoogde activiteiten” in het Nederlandse gedeelte. De winkels zijn gewoon open en alles loopt zoals normaal. Toeristen die weg willen uit het Franse gedeelte, Saint-Martin, worden geholpen.

Uit veiligheidsoverwegingen heeft de premier geen toestemming gegeven voor boten om in de haven van Sint-Maarten aan te meren, in plaats van in het Franse gedeelte. Vanuit Saint-Martin was daartoe een verzoek gedaan.

Jacobs heeft wel nogmaals haar solidariteit uitgesproken met de bewoners van Saint-Martin. Ze hoopt dat de situatie niet verder escaleert en heeft medische hulp of noodhulp toegezegd indien dat nodig is.