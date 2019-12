Officiële storm op de Waddeneilanden

Het heeft voor het eerst deze meteorologische winter officieel gestormd. Tussen 08.00 en 09.00 uur werd op het Waddeneiland Vlieland gemiddeld windkracht 9 gemeten. Dat meldt Weeronline.

Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op 9 Beaufort. De storm aan zee gaat zondag gepaard met zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. De zwaarste windstoot tot dusver bedroeg 101 km/uur en werd ook gemeten op Vlieland.

De laatste keer dat het in Nederland officieel stormde was op 10 augustus. Normaal stormt het volgens het weerbureau in de herfst en in de winter het vaakst, maar de afgelopen jaren was dat niet het geval. De meteorologische herfst ging voor het tweede jaar op rij zonder storm voorbij en dat is zeer zeldzaam.

De winter begint officieel op 21 december, maar de meteorologische winter is voor meteorologen en klimatologen al op 1 december begonnen.