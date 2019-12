Rustige tweede actiedag Greenpeace

De tweede dag van het protest van Greenpeace op Schiphol is rustig verlopen. Op het plein voor Schiphol Plaza kwamen activisten bijeen voor een Protestival. Rond half 3 waren de bezoekers van festival van de luchthaven verdwenen.

Zaterdag liep het protest uit de hand nadat activisten van Greenpeace zich op Schiphol Plaza hadden verzameld. De luchthaven en de burgemeester van Haarlemmermeer hadden hier geen toestemming voor gegeven. Nadat de demonstranten na een oproep weigerden te vertrekken, greep de marechaussee in. De actievoerders werden één voor één naar buiten gevoerd. Daarbij werden 25 arrestaties verricht. Alle actievoerders werden in de loop van zaterdagavond weer vrijgelaten.

Greenpeace, dat zaterdag niet blij was met de harde aanpak door de marechaussee, had opgeroepen om zondag niet meer bij Schiphol Plaza naar binnen te gaan. Iedereen hield zich daaraan. De activisten luisterden zondag onder meer naar muziek en toespraken. Greenpeace had ook Schiphol-baas Dick Benschop gevraagd langs te komen omdat de organisatie hem een kunstwerk wilde aanbieden. Maar Benschop liet zich niet zien.

Het doel van de actie van Greenpeace was om een klimaatplan van de luchthaven af te dwingen.