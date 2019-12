Opnieuw harde aanpak raddraaiers tijdens oud en nieuw

Net als andere jaren pakt het Openbaar Ministerie (OM) wangedrag tijdens oud en nieuw hard aan. Het OM beschouwt de jaarwisseling als een evenement. Verdachten lopen daardoor het risico dat de strafeis 75 procent hoger uitpakt dan voor misdragingen op een gewone dag.

Bij agressie of geweld tegen hulpverleners, zoals de brandweer of politie, zal de officier van justitie nog zwaardere straffen eisen of opleggen. De strafeisen kunnen dan tot 200 procent hoger zijn.

Ook kijkt de officier van justitie of er alcohol in het spel is. Dat werkt strafverzwarend. Uiteindelijk beslist de rechter wat de straf wordt en of hij of zij meegaat in de zwaardere eis van de officier van justitie.

Mensen die worden gepakt voor de handel, het bezit of afsteken van zwaar, illegaal vuurwerk, zoals mortieren en cobra’ s, moeten rekening houden met forse straffen. Ze kunnen zelfs een gevangenisstraf tot 6 jaar krijgen.