Ouderen doen weinig aangifte na babbeltrucs

Van de ouderen die in aanraking zijn gekomen met babbeltrucs van oplichters doet slechts 15 procent aangifte, meldt ouderenbond KBO-PCOB na onderzoek.

De aangiftebereidheid moet omhoog en de politie moet meer aandacht geven aan de opsporing, vindt directeur Manon Vanderkaa van de seniorenorganisatie.

Uit onderzoek maakt de organisatie op dat een op de vier senioren weleens geconfronteerd is met een babbeltruc. Veel slachtoffers of bijna-slachtoffers laten het erbij zitten en maken er geen melding van, niet bij de politie en zelfs niet bij de buren. Volgens Vanderkaa schamen mensen zich dat ze erin zijn getrapt. “Het is belangrijk om altijd aangifte te doen, ook als een truc ‘mislukt’ is. Babbelaars gaan namelijk de hele buurt af op zoek naar slachtoffers.”

Zij pleit ervoor wijkagenten vaker in te schakelen en raadt ouderen aan WhatsAppgroepen in buurten te alarmeren als oplichters actief zijn. Bij een babbeltruc proberen criminelen hun slachtoffers met een smoes geld afhandig te maken. Een klein deel (7 procent van de ondervraagde ouderen) zegt dat dit gepaard ging met dreiging en geweld. Ruim de helft (58 procent) van de senioren signaleert dat babbeltrucs steeds beter worden.