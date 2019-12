Terugkeer van gevangene in samenleving staat onder druk

Het wordt steeds moeilijker om gevangenen voor te bereiden op hun terugkeer naar de samenleving. Dat komt door de werkdruk van hun begeleiders. Daarvoor waarschuwt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

De gedetineerden worden in de laatste fase van hun gevangenschap begeleid door zogenoemde penitentiair inrichtingswerkers, afgekort piw’ers. Die hebben de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen. Bovendien zien ze steeds complexere problemen tegenover zich, zoals gevangenen met psychische klachten. De piw’ers zijn daar niet altijd goed voor opgeleid en de overheid heeft geen goed zicht op hun veiligheid.

Daarnaast ontstaan problemen met de vele klachten die gevangenen indienen. Die kunnen niet meer op tijd worden behandeld, het systeem loopt vast. Volgens de RSJ kan dit te maken hebben met de werkdruk van de piw’ers. “Ruzies of meningsverschillen die vroeger misschien in overleg tussen personeel en gedetineerden werden opgelost, komen nu vaker bij de beklag- en beroepsrechter.”

Verder zouden criminelen klagen om te klagen, om zo lastig mogelijk te zijn voor justitie. Zo had het personeel van een gevangenis een oudejaarsmaaltijd geregeld voor de gevangenen, om de sfeer te verbeteren. Vervolgens regende het klachten dat het eten niet warm genoeg was. Eén gevangene diende in een enkele dag vijftig klachten in.