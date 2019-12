Boeren met versierde tractoren 3FM-delegatie achterna

Boeren voeren vanaf vrijdag op een ludieke manier actie. Het hele weekend volgen tientallen agrariërs met hun tractoren de delegatie van 3FM Serious Request, die voor het goede doel van Goes naar Groningen loopt. De tractoren worden verlicht en versierd, meldt boerengroep Agractie.

“We willen de actie van Serious Request op een ludieke manier ondersteunen”, zegt Bart Kemp van Agractie. Het is de bedoeling dat tussen de vijf en tien tractoren 3FM volgen. De radiopresentatoren vertrekken vrijdag om 07.00 uur vanuit Waalwijk richting Den Bosch. Het is de bedoeling dat zij via verschillende plaatsen zondagavond aankomen in Raalte. Tractoren volgen diezelfde route.

“We hebben nu tussen de twintig en dertig aanmeldingen”, zegt Kemp. “Het kan zijn dat tractoren later op de route pas aansluiten.”

De tweede editie van Serious Request: The Lifeline is woensdag in Goes begonnen. Voor de inzamelingsactie lopen drie dj-teams 500 kilometer in estafettevorm van Zeeland naar Groningen. In een dag tijd werd al 342.000 euro opgehaald. Met de opbrengst kan het Rode Kruis slachtoffers van mensenhandel helpen.