Dubai vroeg Nederland om Taghi op te komen halen, zegt OM

Dubai heeft Nederland in “de afgelopen dagen” gevraagd om Ridouan Taghi in Dubai op te komen halen. Daarop is woensdag een team van agenten naar het Midden-Oosten gevlogen om hem vannacht met een gecharterd vliegtuig naar Nederland terug te brengen. Daarbij waren “voldoende” agenten betrokken, zegt de woordvoerder van het Landelijk Parket.

De verwachting was dat Nederland al een uitleveringsverzoek had ingediend “maar dat was nog niet zo”. Eerder al had het Openbaar Ministerie (OM) hem op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst. Internationale samenwerking tussen de Nederlandse politie en het OM en de Dubai Police leidde maandag tot zijn aanhouding.

Na de arrestatie van de vermeende topcrimineel was het onduidelijk hoe of wanneer Taghi uitgeleverd zou worden. Marokko zou mogelijk ook een aanvraag tot zijn uitlevering in hebben kunnen dienen omdat Taghi daar mogelijk betrokken was bij een vergismoord op de zoon van een opperrechter. “Over Marokko is veel gezegd en geschreven”, laat het OM weten, “maar dat probleem bestond voor ons helemaal niet”.