Gemeenten mogen elkaar tippen over criminele ondernemers

Gemeenten kunnen elkaar in de toekomst sneller waarschuwen voor criminele ondernemers. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) passen de wet aan om dit mogelijk te maken.

Ze breiden de wet Bibop uit. Die maakt het voor gemeenten, provincies en andere overheidsdiensten mogelijk om ondernemers te controleren op een criminele achtergrond. Maar uitwisseling van informatie van Bibop-onderzoeken tussen overheden is nu nog beperkt.

Door het wetsvoorstel kunnen overheden elkaar eenvoudiger en eerder op de hoogte stellen, aldus de bewindslieden. Zij willen zo “criminelen de pas afsnijden, die op slinkse manieren misbruik willen maken van de dienstverlening van de overheid en zo het openbaar bestuur ondermijnen”.

Criminelen verhuizen hun activiteiten als het hen te lastig in een gemeente wordt gemaakt. Burgemeesters kunnen elkaar hierover straks waarschuwen. Verder kunnen gemeenten door het wetsvoorstel meer informatie over Bibop-onderzoeken bij andere overheden opvragen en kan de Belastingdienst informatie over uitgedeelde boetes gaan delen.

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een reeks plannen van het kabinet om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld.