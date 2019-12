Ridouan Taghi zit vast in Nederland

Ridouan Taghi is woensdag door de autoriteiten in Dubai het land uitgezet en afgelopen nacht overgebracht naar Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Diverse media melden dat hij overgebracht is naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Taghi is “om veiligheidsredenen” met een gecharterd vliegtuig naar Nederland gevlogen, onder begeleiding van de Nederlandse politie. Door de rechtbank is in september een bevel gevangenneming afgegeven voor Taghi. Eerder al had het Openbaar Ministerie (OM) hem op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst.

De 41-jarige Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. De eerstvolgende voorbereidende zittingen daarvan zijn op 27 en 28 februari, Taghi wordt dan ook verwacht.

Marengo draait om meerdere liquidaties in de onderwereld. De zaak kwam aan het rollen toen kroongetuige Nabil B. zich meldde. Kort nadat dat naar buiten werd gebracht, werd zijn onschuldige broer vermoord. Afgelopen september werd de advocaat van B. doodgeschoten in Amsterdam. Taghi wordt als opdrachtgever gezien van beide moorden. Deze zijn geen onderdeel van Marengo.

Taghi wist lang uit handen van politie en justitie te blijven. Afgelopen zomer werd duidelijk dat hij zich waarschijnlijk in Dubai schuilhield, daar werd hij maandag in een villa aangehouden.