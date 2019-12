Aantal schietincidenten in Rotterdam gestegen

Het aantal schietincidenten in Rotterdam en omgeving is het afgelopen jaar gestegen, zo blijkt uit cijfers die de Eenheid Rotterdam van de Nationale Politie vrijdag bekendmaakte. In 2019 waren er tot nu toe 108 schietincidenten, in 2018 waren dit er nog 71.

In de haven werd ruim 30.000 kilo cocaïne in beslag genomen, tegen 19.000 kilo in 2018. Dat was vorig jaar al een verdrievoudiging van de hoeveelheid die in 2017 werd onderschept.

Van de schietpartijen vonden er 74 in de stad zelf plaats, waarvan er vier een dodelijke afloop hadden en er 24 gewonden vielen. Er zijn 75 verdachten aangehouden en 587 vuurwapens in beslag genomen.

Er werd niet alleen op personen, maar ook op woningen of cafés geschoten. Volgens politiechef Hans Vissers vooral als intimidatie. Hij zegt zich zorgen te maken over de groei van wapenbezit. “Je kunt vrij snel aan een wapen komen.” Bij de schietincidenten zijn vaak ook dezelfde netwerken en personen betrokken, die krijgen dan ook extra aandacht van de politie.

Preventief fouilleren, kluiscontroles en gesprekken met ouders hebben effect gehad om het wapenbezit onder jongeren in Rotterdam aan te pakken. Volgens de politie is excessief geweld onder jongeren, opgejut door straatcultuur en uitgemeten op sociale media, hiermee onder controle.

In Rotterdam en omgeving vonden er het afgelopen jaar ruim 95.000 misdrijven plaats, een stijging met 4 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal fraudegevallen onder burgers steeg van 6400 naar 8700, mogelijk omdat er nu ook via internet aangifte hiervan kan worden gedaan. Het aantal straatroven is, tegen de landelijke trend in, gedaald met 7 procent.