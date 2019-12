Radboudumc mag omstreden oncoloog niet ontslaan

Het academische Radboudumc in Nijmegen mag een kankerspecialist die mogelijk fouten heeft gemaakt niet ontslaan. De kantonrechter heeft vrijdag besloten dat er op dit moment onvoldoende aanwijzingen zijn voor verwijtbaar handelen, op grond waarvan de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

Het ziekenhuis is volgens een woordvoerder verbaasd en teleurgesteld over de beslissing. Het ziekenhuis dacht “voldoende negatieve signalen” van zowel collega-oncologen als patiënten te hebben aangedragen bij de kantonrechter om ontslag te rechtvaardigen. De betrokken oncoloog blijft wel op non-actief staan.

Het ziekenhuis laat driehonderd dossiers onderzoeken van patiënten die de kankerspecialist in de afgelopen twee jaar heeft behandeld. Dat onderzoek moet zo snel mogelijk klaar zijn. De oncoloog werkte al zeven jaar in het Nijmeegse ziekenhuis. De laatste tijd was er volgens het Radboudumc sprake van “disfunctioneren op medisch, professioneel en communicatief vlak”. Gesprekken over verbeteringen leverden niets op.

Het Radboudumc heeft sinds donderdag een speciale telefoonlijn opengesteld voor patiënten en nabestaanden die zich zorgen maken.