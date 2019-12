Rutte: toon respect voor hulpverleners bij jaarwisseling

Premier Mark Rutte hoopt op een “Hollandse” jaarwisseling: feestelijk, uitbundig maar veilig. Tijdens zijn laatste persconferentie na de ministerraad dit jaar riep hij op hulpverleners “respectvol” te behandelen. “We moeten zorgen dat ze zo min mogelijk te doen hebben.” Politie, brandweer en andere diensten mogen tijdens oud op nieuw niet voor de voeten gelopen worden, onderstreepte de premier.

Volgens Rutte heeft Nederland een positief jaar achter de rug. Hij wees op cijfers waaruit blijkt dat het goed gaat met de werkgelegenheid. Ook de koopkracht neemt volgens de laatste gegevens toe in 2020. Verder beschikt Nederland over het beste pensioenstelsel ter wereld en een van de beste zorgstelsels. Het onderwijssysteem scoort eveneens internationaal goed.

De belangrijkste gebeurtenis van 2019 was voor Rutte de terroristische aanslag in Utrecht in maart. Ook de moord op advocaat Derk Wiersum in september maakte diepe indruk op hem.