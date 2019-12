Aanhoudingen na mishandeling conducteurs

De politie heeft vrijdagavond op het station van Castricum een 23-jarige vrouw aangehouden wegens mishandeling van een conducteur. De vrouw had bij controle in de trein geen vervoersbewijs kunnen tonen en daarop een boete gekregen. De bon werd nog uitgeschreven toen de verdachte de conducteur in het gezicht schopte en meerdere keren sloeg.

Daarop werd de politie gealarmeerd, die de Alkmaarse passagiere op het eerstvolgende station staande hield. De conducteur heeft aangifte gedaan.

Later op de avond werd een eveneens 23-jarige man aangehouden op het NS-station van Haarlem omdat ook hij een conducteur onder handen had genomen. De Rozenburger werd vastgehouden door een voorbijganger en enkele NS-medewerkers tot de politie arriveerde.