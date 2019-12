Dode na schietpartij in woning in Almere

In Almere is zaterdag iemand om het leven gekomen na een schietpartij in een woning aan het Stadhuisplein. Kort erna werd een verdachte aangehouden in de directe omgeving. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte is niets bekendgemaakt.

De politie meldde dat de schietpartij gebeurde rond 15.50 uur. Aanvankelijk was het slachtoffer zwaargewond en rukte een mobiel medisch team uit met een traumahelikopter om zorg te verlenen. Maar de hulp mocht niet baten, het slachtoffer stierf ter plekke.

De aanleiding voor de schietpartij is niet bekend. De politie doet uitgebreid onderzoek.