Voorzitter Van Vught: Claus niet in behandeling bij Jansen Steur

In een interview dat scheidend voorzitter van de raad van toezicht van Medisch Spectrum Twente (MST), Frans van Vught, heeft gehad met de Twentse krant Tubantia “wordt ten onrechte de indruk gewekt dat prins Claus in behandeling was bij neuroloog Ernst Jansen Steur”. Dat heeft het ziekenhuis zondagavond laten weten in een verklaring.

Jansen Steur was jarenlang verbonden aan het MST. Tegen hem werden verschillende rechtszaken gevoerd voor het stellen van verkeerde diagnoses, maar uiteindelijk werd hij in 2016 in hoger beroep vrijgesproken. Volgens Van Vught bleef de kwestie het MST altijd achtervolgen. In het zondag gepubliceerde interview noemt hij dat droevig en stelt hij dat de arts “nota bene de behandelend geneesheer was van prins Claus”.

Maar dit berust dus op een misverstand. “Jansen Steur heeft in zijn hoedanigheid als deskundige op het gebied van de ziekte van Parkinson in 2002 de media te woord gestaan over deze ziekte toen bekend werd dat prins Claus daar aan leed. Dat is ook de herinnering die Van Vught heeft aan deze relatie. Van Vught betreurt het als hij in het interview een andere indruk heeft gewekt”, aldus het ziekenhuis.

Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de verklaring mede namens Van Vught is uitgedaan.