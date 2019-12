Onthullers toeslagenaffaire Journalisten van het Jaar

Voor hun onderzoek naar de toeslagenaffaire rond de kinderopvang zijn Pieter Klein (RTL Nieuws) en Jan Kleinnijenhuis (Trouw) gekozen tot Journalist van het Jaar 2019. Dat is bekendgemaakt in Spraakmakers op NPO Radio 1. Ouders werden door de Belastingdienst onterecht beoordeeld als fraudeur en moesten soms tienduizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen. Vanwege de kwestie stapte staatssecretaris Menno Snel van Financiën vorige week op.

Klein noemt de prijs heel eervol. “Het is een erkenning voor het belang van de journalistiek. En ook dat je bondgenoot kan zijn van gewone mensen in de journalistiek.” Over de onderzoeksperiode zei Kleinnijenhuis in het radioprogramma: “Ik was in totale verwondering waarom die ouders nergens naar toe konden met hun vragen.” Dat de staatssecretaris kort voordat het Kamerdebat over de toeslagenaffaire zou plaatsvinden, aftrad, noemt de Trouw-redacteur “een non-event” omdat de gedupeerden daardoor met veel vragen bleven zitten.

De Journalist van het Jaar wordt sinds 2016 gekozen door een jury van het vakblad Villamedia van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Eerdere winnaars zijn onder anderen Joris Luyendijk en Bram Vermeulen.