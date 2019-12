Hof geeft dj Martin Garrix grotendeels gelijk in contractzaak

Zowel Martin Garrix als zijn voormalige platenlabel en management hebben gelijk gekregen in een langlopende zaak over oude contracten. De rechter gaf eerder de 23-jarige dj gelijk, waarna zijn oude platenlabel Spinnin’ Records en management Music Allstars (MAS) in hoger beroep gingen. Het vonnis in deze zaak werd een paar keer verschoven, maar uiteindelijk deed het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag uitspraak.

Garrix stapte in 2017 naar de rechter omdat hij zich misleid voelde door Spinnin’ Records en MAS toen hij op 16-jarige leeftijd zijn eerste contract tekende. Martijn Garritsen, zoals de dj echt heet, zei dat hij zonder enige ervaring in de muziekindustrie werd gedwongen zijn muziekrechten over te dragen. De rechter gaf hem destijds gelijk en alle contracten tussen de drie partijen werden ontbonden. Ook kreeg de dj de rechten op zijn eigen geproduceerde nummers in handen. Spinnin’ Records en MAS gingen daarop in hoger beroep omdat ten onrechte het beeld zou zijn ontstaan dat de dj “te grazen” was genomen.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde dinsdag dat niet kan worden gezegd dat Garrix op het verkeerde been is gezet. Wel blijven de contracten beƫindigd en behoudt Garrix de rechten op zijn eigen geproduceerde liedjes. De dj moet van het hof een nog vast te stellen managementvergoeding betalen.