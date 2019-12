Fakkeloptocht in plaats van vreugdevuur Scheveningen

De bouwers van het jaarlijkse vreugdevuur in Scheveningen gaan niet meer in bezwaar tegen het besluit van de gemeente Den Haag om voor dit jaar geen vergunning af te geven. Daarvoor is niet genoeg tijd, melden ze op Facebook. De initiatiefnemers richten zich liever op de aanvraag van volgend jaar.

Om toch een “positieve vlammenzee” te houden, organiseren ze zaterdag een fakkeloptocht. Die begint om 19.00 uur op het Van Sint Aldegondeplein en eindigt dik een uur later op het strand van Scheveningen. De tocht, waarvoor driehonderd fakkels beschikbaar worden gesteld, voert langs “plekken in de wijk waar vroeger tijdens de kerstbomenjacht vreugdevuren werden georganiseerd”.

Met deze actie, met de verkoop van truien en door een collecte wordt geld ingezameld om de juridische hulp te betalen voor de vergunningsaanvraag van volgend jaar.