Ook op tweede kerstdag in de rij voor Top 2000 Café

Ook op tweede kerstdag lijkt het Top 2000 Café een aantrekkelijk uitje. Al vroeg in de ochtend donderdag stond een lange rij voor de deur voor een bezoek aan de geïmproviseerde kroeg in Beeld en Geluid in Hilversum. Dj’s van NPO Radio 2 draaien van daaruit live de Top 2000.

Het café opende woensdag de deuren bij de aftrap van de jaarlijkse ‘lijst der lijsten’. Ook toen stond de kroeg stampvol muziekliefhebbers. Het tijdelijke café, in 2010 voor het eerst te bezoeken, is gevestigd in het instituut. Er kunnen 150 mensen tegelijkertijd in het café. Ze mogen maximaal een halfuur tot een uur blijven. Elk jaar komen er meer mensen op af. Vorig jaar werd in een week tijd een recordaantal van 32.000 bezoekers ontvangen. In 2017 kwamen 31.000 bezoekers naar Beeld en Geluid om de Top 2000 live mee te maken.

Het café sluit zijn deuren op oudejaarsdag, op de laatste dag van de Top 2000. Dan zal als laatste nummer opnieuw Bohemian Rhapsody van Queen uit de speakers klinken. Overigens is die band voor het eerst in 21 jaar, en niet The Beatles, de hofleverancier van de Top 2000. Queen heeft in de editie van dit jaar 37 noteringen. Dat zijn er twee meer dan vorig jaar.

The Beatles hadden bij de vorige twintig edities de meeste noteringen in de Top 2000. De legendarische groep ziet dit jaar twee singles verdwijnen en staat nu 36 keer in de lijst. Coldplay volgt met 28 nummers. BLØF heeft de meeste Nederlandse noteringen, 18 in totaal.