Boeren oneens met lezing OM over trekkers op snelwegen

Boerenactieclub Agractie Nederland is ontstemd over een interview waarin officier van justitie Linda Bregman zegt dat de politie niet was opgewassen tegen de tractoren van de boze boeren. De belangenclub meent dat het Openbaar Ministerie (OM) zijn straatje probeert schoon te vegen ten koste van de boeren.

In het interview zegt Bregman dat er sprake was van intimidatie, bedreiging en veel alcoholgebruik. Daarnaast hadden de boeren veel steun van het publiek. “Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico‚Äôs van dien. Tegen welke prijs wil je dan gaan optreden?”, aldus Bregman in het personeelsblad Opportuun van het OM.

Agractie is het niet eens met deze lezing van de gebeurtenissen. Volgens deze belangengroep “had de driehoek in Den Haag op 1 oktober hun zaakjes niet geregeld” en lieten ze “tractoren gewoon doorrijden”. De acties verliepen volgens haar in een “gemoedelijke sfeer” zonder aanhoudingen, overtredingen of alcoholgebruik, “een enkel incident daargelaten”. Daarbij werden “overal in het land colonnes tractoren door politieagenten van lokale korpsen rechtstreeks de snelweg op geleid, regelmatig uitgezwaaid door de plaatselijke burgemeester en wethouders.”

In het interview wijst Bregman erop dat tractoren moeilijk te stoppen zijn, alleen al door hun afmetingen, en dat er daarom uit veiligheidsoverwegingen voor is gekozen de landbouwvoertuigen op de snelwegen toe te staan. “Omdat het gewoon niet tegen te houden was.”