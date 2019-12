Grapperhaus sluit vuurwerkverbod niet uit na nieuw geweld oudjaar

Als de komende jaarwisseling opnieuw onrustig verloopt, sluit minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) niet uit dat een totaal vuurwerkverbod opnieuw aan de Kamer wordt voorgelegd. Dat zegt hij in gesprek met De Telegraaf.

De CDA-bewindsman geeft toe dat hij zich zorgen maakt nu de jaarwisseling nadert. “We hebben afgelopen jaar het toegestane vuurwerk al gelimiteerd, verboden per gemeente mogelijk gemaakt. Maar als dit niet genoeg is, ga ik met voorstellen terug naar de Tweede Kamer.” Ook het gevoelige onderwerp vuurwerk komt dan aan bod. „Dan moeten we ons de vraag stellen: hoe gaan we verder met legaal vuurwerk?”

Maar het is niet alleen vuurwerk, maar ook alcohol en drugs. Heel vaak in combinatie”, zegt Grapperhaus.

“Ouwe rotten in het vak zeggen tegen me dat ze vroeger enorm veel dronken, maar rond half 2 niet meer konden. Hulpverleners zeggen nu dat mensen pepmiddelen gebruiken en om 6 uur ’s ochtends nog dat wangedrag plegen”, aldus de minister, die daar stevig tegen wil optreden.