Twee man van de Onderzoeksraad naar rampplek Kazachstan

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft twee onderzoekers naar Kazachstan gestuurd. Ze gaan helpen bij het onderzoek naar het neerstorten van een passagiersvliegtuig van prijsvechter Bek Air. Dat crashte vrijdag kort na het opstijgen van de luchthaven van Almaty (het vroegere Alma-Ata), met 93 passagiers en 5 bemanningsleden aan boord. Twaalf inzittenden kwamen om het leven.

Dat er Nederlandse onderzoekers naar de rampplek gaan, komt doordat het verongelukte toestel, een Fokker 100, in Nederland is gemaakt. Dat is internationaal zo afgesproken, zegt een woordvoerster van de OVV. Hoe lang de onderzoekers bezig zullen zijn, valt volgens haar nog niet te voorspellen.

Het vliegtuig had de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan als bestemming. Tijdens het opstijgen verloor het al hoogte. Het vloog dwars door een betonnen omheining tegen een gebouw. Volgens een overlevende helde de Fokker eerst naar links, toen naar rechts en begon toen te trillen. Op de startbaan zijn krassporen te vinden van de staart van het toestel.

Volgens de autoriteiten liggen nog 49 slachtoffers in het ziekenhuis.