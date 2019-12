2019 op twee na zonnigste jaar

Met 1964 zonuren was dit jaar het op twee na zonnigste jaar ooit gemeten. Dat meldt Weeronline, dat 2019 vorige week nog het op drie na zonnigste jaar noemde. Die nieuwe, derde plek is volgens het weerbureau te danken aan een zonnig slotakkoord: door de zonuren op maandag en dinsdag (oudjaarsdag) schijnt de zon net iets meer dan in het jaar 1959, dat nu op de vierde plek staat met 1956 zonuren.

Alleen in 2003 en 2018 was het zonniger dan dit jaar, met respectievelijk 2100 en 2089 zonuren.

De zon scheen het afgelopen jaar het meest aan de Zeeuwse kust (Vlissingen, 2064 uur) en het minst in het noorden van Drenthe (Eelde, 1842 uur).

Het is volgens het weerbureau gebruikelijk dat het aan de kust veel zonniger is dan in het oosten en noordoosten van het land. Zowel aan zee als landinwaarts scheen de zon in 2019 ongeveer 300 uur meer dan in een gemiddeld jaar. Geen enkele maand sprong er dit jaar uit als ‘recordzonnig’. In januari en oktober scheen de zon het minst uitbundig.