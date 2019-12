2020: opnieuw een warm jaar in het vooruitzicht

De kans is groot dat 2020 een warm jaar wordt. Volgens Weeronline heeft dat met het sterk opwarmende klimaat te maken. Bovendien schetsen de seizoensmodellen voor komend jaar opnieuw erg veel te warme maanden en geen enkele te koude maand. Veel maanden verlopen nat, maar juist in de lente is de kans op droog weer groter.

Januari brengt dit jaar hoofdzakelijk zacht weer met natte dagen, maar er worden ook perioden verwacht waarin het droger en kouder zal zijn. Tijdelijke schaatspret op natuurijs is dus wel mogelijk. De gemiddelde temperatuur komt in januari uit op ongeveer 4,1 graden tegen 3,1 normaal en er wordt een normale hoeveelheid neerslag van zo’n 73 millimeter verwacht.

In februari blijft het zacht met waarschijnlijk meer neerslag dan gebruikelijk. Een westelijke stroming voert regengebieden en zachte lucht aan vanaf de oceaan. Zachte en natte dagen zullen dus domineren en de kans op winterweer is klein.

Ook voor de lentemaanden maart, april en mei wordt bovengemiddeld warm weer berekend. Een hogere gemiddelde temperatuur betekent een kleinere kans op vorst in maart en een grotere kans op vroege lentedagen met temperaturen van 15 graden of meer. Naarmate de lente vordert is er een verhoogde kans op warme dagen.

In de lente worden vrij normale neerslaghoeveelheden verwacht. De modellen neigen zelfs naar een iets te droge lente. Na een El Niño volgt in Nederland vaak een te natte lente, maar El Niño blijft voorlopig uit.

Na een zachte winter en zachte lente zal de Noordzeetemperatuur aan het begin van de zomer hoger zijn dan normaal. Wanneer in de zomer de wind vaak vanaf de Noordzee waait kan dit meer neerslag opleveren. Een warme zee verdampt namelijk meer vocht en dit resulteert in meer en zwaardere buien. Met wind vanaf zee trekken deze buien het land op. De seizoensmodellen gaan uit van dit natte scenario.

Mochten hogedrukgebieden echter het weer gaan domineren zoals in 2018 en ook in delen van de zomer van 2019 dan zal de warme Noordzee geen rol spelen en ontstaan boven een uitdrogend land juist steeds minder buien. Wat de zomer van 2020 gaat brengen is nog koffiedik kijken. Dat komt volgens Weeronline omdat de nauwkeurigheid van de computermodellen sterk afneemt, omdat de verwachting voor de zomer te ver in de toekomst ligt.