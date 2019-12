KNMI: 86 ‘Groningse’ aardbevingen in 2019

In Groningen deden zich het afgelopen jaar 86 aardbevingen voor, veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Daarvan hadden er elf een kracht van meer dan 1,5. De zwaarste beving vond plaats in Westerwijtwerd op 22 mei met een kracht van 3,4, zo blijkt uit een jaaroverzicht van het KNMI.

In 2018 werd Groningen nog opgeschrikt door 90 bevingen, waarvan er 15 een kracht hadden van 1,5 of hoger.

In totaal kende Nederland het afgelopen jaar jaar 96 aardbevingen. Acht daarvan gebeurden in Limburg. Deze gelden als natuurlijke bevingen, dus niet samenhangend met menselijke activiteit, maar het gevolg van het schuiven van aardplaten. Twee bevingen waren buiten het Groningen-gasveld, een in Boerakker en een in Zuidlaren (Drenthe).