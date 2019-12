Veel politie in en bij afgesloten Duindorp

Er is op oudejaarsavond zeer veel politie aanwezig in en bij Duindorp. Bij de toegangswegen controleren agenten autoverkeer dat de Haagse wijk in wil. Mensen die er niets te zoeken hebben mogen niet verder. Vanaf de zijkanten van de wijk is te zien dat er overal kleine brandjes woeden op straat.

GroenLinks-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Jesse Klaver arriveerde rond 22.30 uur bij de wijk. Hij zei een avond en nacht mee te lopen met agenten. Klaver roemde de professionaliteit van de politie.

De afgelopen weken is het onrustig in Den Haag, met name in Scheveningen, Duindorp en Laak. Vooral jongeren richtten vernielingen aan, staken vuurwerkbommen af en zochten de confrontatie met de politie. De onrust ontstond nadat de gemeente Den Haag besloot om geen vergunningen te geven voor de jaarlijkse vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen.