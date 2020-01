Oorlogsarchieven en stukken ministerraad openbaar

Wie alles wil weten van wat er in 1994 in de ministerraad is besproken over de situatie in (toen nog) Joegoslaviƫ, de doodstraf voor Johannes van Damme, de IRT-affaire of de oprichting van het eerste paarse kabinet, kan vanaf donderdagochtend terecht bij het Nationaal Archief. Dat maakt duizenden archiefstukken openbaar, zoals gebruikelijk op de eerste werkdag van het jaar.

Naast de notulen van de ministerraad worden ook de eerste grote archieven vrijgegeven over de Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan. Het gaat onder meer om de archieven van de Commissie Opsporing Oorlogsmisdadigers (COOM) en het complete archief van het ministerie van Justitie te Londen. Daarin zitten de interviews die werden gehouden met de Engelandvaarders bij aankomst in Londen om te zien of ze betrouwbaar waren. Ook zijn er stukken te vinden over Dolly Peekema-Dibbets, die tijdens de Tweede Wereldoorlog intieme relaties aanknoopte met hooggeplaatste Duitsers, onder wie rijkscommissaris Seyss-Inquart.