Burgemeester Utrecht roept eigen VVD op tot vuurwerkverbod

De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, heeft zijn eigen partij VVD opgeroepen om mee te werken aan een volledig verbod op consumentenvuurwerk. Hij deed dat in een interview met het radioprogramma 1op1 op Radio 1. “Ik betreur het zeer, maar we hebben het volstrekt uit de hand laten lopen. Ik ben wel voor de weg van de geleidelijkheid.”

De voormalige voorzitter van de partij zegt het over vuurwerk oneens te zijn met de VVD en is in Utrecht al begonnen met vuurwerk te weren. “Zolang er geen landelijk verbod is, zijn we de afgelopen jaren begonnen met vuurwerkluwe zones, nu hadden we vuurwerkvrije zones, alle parken zijn vuurwerkvrij. Maar ik ben voor een verbod, punt.”