Minderjarige verdachten flatbrand komen vrij

De twee jongens van 12 en 13 jaar die worden verdacht van betrokkenheid bij de fatale flatbrand in Arnhem, komen op vrije voeten. De rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland oordeelde dat – hoewel er voldoende ernstige bezwaren zijn voor de betrokkenheid van de jongens – ze “op grond van de persoonlijke omstandigheden, ondanks de maatschappelijke onrust” niet langer in de cel hoeven te blijven.

Ze moeten zich wel aan een aantal voorwaarden houden, de jeugdreclassering is daarbij betrokken.

De brand in de flat aan het Gelderseplein is ontstaan door vuurwerk. Een bankstel in de hal vatte vlam toen daar vuurwerk op terechtkwam.

Een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje kwamen om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten zwaargewond. Zij zijn niet langer in levensgevaar. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak en de stroom uitviel. Het vuur ontstond na middernacht in de entree van het flatgebouw.