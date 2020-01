‘Tekort verpleging leidt tot gevaarlijke situaties ziekenhuizen’

Het tekort aan verpleegkundigen in ziekenhuizen leidt tot gevaarlijke situaties voor patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, waar duizenden verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers aan meededen.

De problemen die zij het vaakst noemen zijn fouten met medicatie, vaker inzet van personeel zonder de juiste diploma’s en leerlingen of stagiairs zonder begeleiding, en mogelijk zelfs overlijden van patiënten door te weinig handen aan het bed.

Een op de vijf deelnemende verpleegkundigen heeft te maken gehad met medicatiefouten, zoals een verkeerde dosis medicijnen of medicijnen aan de verkeerde patiënt.

Tientallen verpleegkundigen zeggen dat ze denken dat een overlijden is bespoedigd of veroorzaakt door een tekort aan mankracht. Dit kon RTL naar eigen zeggen niet verifiëren.

De vragenlijst van RTL werd ingevuld door 8431 zorgmedewerkers. Van hen werken er 2925 in een ziekenhuis, 1816 zijn verpleegkundige, 26 arts, 31 manager of directeur. 1008 mensen geven aan een andere functie te hebben, vaak een specialisatie. RTL Nieuws sprak 75 medewerkers uitgebreid per telefoon.