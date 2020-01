Laatste dag openstelling Soestdijk

Paleis Soestdijk is deze zondag voor de laatste keer open voor het publiek. Het gaat alleen nog open bij speciale evenementen, zoals de Royal Run, het Open Monumentenweekend en de Royal Park-concerten in de Paleistuin.

Het paleis wordt de komende jaren opgeknapt en krijgt een nieuwe bestemming. De MeyerBergman Erfgoed Groep, die eigenaar is sinds eind 2017, wil het paleis en omliggende gebouwen volgens de website omvormen tot “dé landingsplek voor de Nederlandse industrie en innovatie”. Ook moeten er huizen worden gebouwd op het terrein, maar daarover bestaat nog geen overeenstemming tussen de eigenaar enerzijds en de provincie en de gemeente Baarn anderzijds.

Soestdijk was het woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard tot hun overlijden in 2004. Ze woonden er sinds 1937. Eind 2006 werden zowel het paleis als de tuinen tijdelijk opengesteld voor het publiek. Na een korte sluiting in 2011 bleek de belangstelling nog altijd zo groot, dat Soestdijk weer werd opengesteld.