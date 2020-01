Pakket bij bureau Den Haag handgranaat zonder springstof

Het verdachte pakket bij het hoofdbureau van politie in Den Haag blijkt een handgranaat zonder explosieve inhoud. Dat meldde de politie maandag. Eerder op de middag was bij de hoofdingang van het pand aan de Burgemeester Patijnlaan het pakket gevonden en een deel van het gebouw ontruimd. Ook was een deel van de omgeving tijdelijk afgezet.

De politie zei eerder er niet van uit te gaan dat “het een gerichte actie” is. De politie gaat er volgens de woordvoerster ook niet van uit dat het te maken heeft met de rellen die onlangs in Den Haag plaatsvonden.