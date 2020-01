Bij de hoofdingang van het hoofdbureau van politie in Den Haag is een verdacht pakketje gevonden. Een deel van het pand aan de Burgemeester Patijnlaan is ontruimd. Ook is een deel van de omgeving afgezet, zei een woordvoerster van de politie.

De politie gaat er niet van uit dat “het een gerichte actie” is, aldus de woordvoerster.