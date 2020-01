Nederlandse militairen in Irak mogelijk verplaatst

Defensie houdt er rekening mee dat Nederlandse militairen in Irak voor hun veiligheid naar elders in het land worden verplaatst. Ze verblijven op dit moment op bases bij Erbil en Bagdad. Iran vuurde in de nacht van dinsdag op woensdag raketten af op deze plaatsen als vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Er zijn geen plannen om de militairen terug naar Nederland te halen, zegt een woordvoerder van Defensie. Hij wil verder niks kwijt over de mogelijke verplaatsing van de militairen.

Ongeveer veertig mariniers trainen in het noordelijke Erbil Koerdische strijders. Tussen de drie en twaalf commando’s trainen en adviseren Iraakse special forces bij de hoofdstad Bagdad. Bij de Iraanse aanvallen bleven de Nederlandse militairen ongedeerd.

Soleimani kwam vorige week in Bagdad om door een droneaanval van het Amerikaanse leger. Daarop liet Iran weten wraak te zullen nemen.