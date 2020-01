Bewoners Sint-Maarten weer naar de stembus

Meer dan 23.000 stemgerechtigden op Sint-Maarten kunnen donderdag naar de stembus om te kiezen voor een nieuw parlement. De twintig stembureaus zijn open van 08.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds (lokale tijd).

Sint-Maarten werd in 2010 een autonoom land binnen het koninkrijk. Sinds die tijd zijn er in de lokale politiek veel verschuivingen geweest. Dit leidde tot veel regeringswisselingen. Onlangs trad het negende kabinet sinds 2010 aan. In de afgelopen jaren werden ook diverse politici opgepakt op verdenking van fraude. Zo is Theo Heyliger, voormalig leider van de UP Party, verdachte in een grote corruptiezaak in de bouwsector. Hij doet niet mee aan de verkiezingen, maar zijn vrouw wel. Frans Richardson, verdacht van machtsmisbruik, omkoping en valsheid in geschrifte, staat eerste op de lijst van USP.

Fraude is daarmee een belangrijk thema in de verkiezingen. Het Openbaar Ministerie kwam deze week nog met een uitgebreide waarschuwing dat het kopen en verkopen van stemmen strafbaar is.

Op Sint-Maarten wordt niet elektronisch gestemd en worden de stemmen handmatig geteld. De uitslag wordt verwacht rond 04.00 uur vrijdagochtend, dat is 09.00 uur ’s ochtends Nederlandse tijd.