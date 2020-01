Politievakbond ACP: vuurwerkverbod is te handhaven

De politie heeft de mogelijkheden om een landelijk verbod op knalvuurwerk en pijlen te handhaven. Daarvoor hoeft iemand die toch knalvuurwerk afsteekt niet op heterdaad te worden betrapt, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP.

“Er is steeds meer technologie om te bewijzen dat iemand het gedaan heeft. Ook de vele camera’s in het publieke domein helpen daarbij. En burgers kunnen ook fotootjes maken, dan hoeven de mensen die gastjes niet aan te spreken en hebben we toch bewijs dat ze het gedaan hebben.” Ook opsporing via digitale routes is steeds beter mogelijk, stelt Van de Kamp.

Een gedeeltelijk verbod in bepaalde gebieden of in bepaalde gemeentes werkt volgens Van de Kamp niet. “Dan ontstaat er een waterbedeffect in omliggende plaatsen, omdat mensen op zoek gaan naar plaatsen waar ze wel vuurwerk kunnen afsteken. Een landelijk verbod is veel gemakkelijker te handhaven.”

De ACP-voorman verwacht dat de meeste mensen zich aan een dergelijk verbod houden, zeker als ze nog wel siervuurwerk kunnen kopen. De politie kan haar aandacht dan beperken tot degenen die zich niets van een verbod aantrekken. “Nu moeten we eerst kijken of het vuurwerk dat ze afsteken wel of niet illegaal is, dat is bij een knalverbod veel duidelijker.”