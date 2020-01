Wandelpad achter villa prinses Irene blijft afgesloten

Een wandelpad achter de villa van prinses Irene in Doorn blijft afgesloten voor wandelaars. De afsluiting is volgens de gemeente geoorloofd, omdat het sinds 1997 geen openbaar voetpad meer is. Dit constateert de gemeente Utrechtse Heuvelrug na onderzoek.

Het Maarnse Voetpad werd veel gebruikt door wandelaars op de Utrechtse Heuvelrug, die zich roerden toen het pad werd afgesloten met een hek. Burgemeester Frits Naafs laat nu op de website van de gemeente weten dat prinses Irene in haar recht staat. Het wandelpad ligt op haar terrein en zij heeft het recht om dat te doen.

Naafs: “Wij begrijpen het belang van de recreatieve wandelaars en prijzen het feit dat zij opkomen voor de cultuurhistorische waarde van onze gemeente. Maar het geschetste beeld dat specifieke inwoners meer macht of invloed hebben op basis van hun positie in de maatschappij is onjuist. Ons standpunt is gebaseerd op de feitelijke en juridische situatie. Niets meer, niets minder’’.