Tienduizenden euro’s en 16 auto’s ingevorderd bij controle

Bij een grootscheepse controle in de Eindhovense wijk Oud-Woensel is bijna 73.000 euro aan openstaande boetes en belastingschulden geïncasseerd. Daarnaast zijn er 23 voertuigen, waaronder 16 auto’s in beslag genomen, meldt de gemeente Eindhoven. Verder is iemand aangehouden die verdacht wordt van stalking en mishandeling.

De controle was een gezamenlijke actie van de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de RDW.

Bij de gelijktijdig gehouden verkeerscontrole zijn nog eens 21 verbalen uitgedeeld voor onder meer het rijden zonder verzekering, rijden door rood licht, het niet volgen van de verplichte rijrichting, mobiele telefoon in de hand houden, verlopen APK, rijden zonder gordel en het in bezit hebben van inbrekerswerktuig.

Tot de controle in Oud-Woensel is besloten omdat de wijk een aandachtsgebied is van de gemeente Eindhoven. De wijk heeft volgens de gemeente te kampen met verschillende problemen, zoals overlast door omwonenden.