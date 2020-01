Twee gewonden bij woningbrand in Gemert

Bij een brand in een woning aan de Komweg in het Brabantse Gemert zijn zaterdagavond rond middernacht twee mensen gewond geraakt. Volgens lokale media gaat het om de bewoonster van de woning en haar bovenbuurman. De vrouw zou met ademhalingsproblemen per traumahelikopter naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gewonde man werd per ambulance afgevoerd.

De brandweer had de brand kort na middernacht onder controle, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er zijn geen woningen ontruimd.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Volgens het Eindhovens Dagblad had een koelkast in de woning vlam gevat.