Dak deze zomer terug op stadion AZ

AZ speelt het seizoen uit zonder dak op het AFAS Stadion. Het nieuwe dak wordt deze zomer geplaatst, zei algemeen directeur Robert Eenhoorn van de Alkmaarse club op de nieuwjaarsreceptie.

Het stadion van AZ kon lang niet worden gebruikt, omdat begin augustus een deel van het dak tijdens een zuidwesterstorm instortte. Pas op 15 december vond de gemeente Alkmaar het veilig genoeg om het stadion weer te gebruiken voor voetbalwedstrijden.

Het nieuwe dak krijgt overal dezelfde hoogte. “Dat geeft ons de mogelijkheid meer zitplaatsen te creĆ«ren, dat willen we graag. We moeten dan nog wel kijken naar het parkeren”, zei Eenhoorn.

Voor de langere termijn heeft AZ nog meer plannen met het stadion. “In fase 2 willen we twee tribunedelen, waaronder de hoofdtribune, doortrekken naar het veld. Dat kunnen we pas volgende zomer aanpakken, maar de financiering is wel rond. Uiteindelijk willen we ook de andere twee tribunedelen nog doortrekken, maar dat is fase 3.”

Eenhoorn liet op de nieuwjaarsreceptie weten dat AZ deze winterse transferperiode geen spelers zal verkopen. Hij besefte dat AZ er bijzonder goed voorstaat op de tweede plaats, drie punten achter koploper Ajax. Het woord kampioenschap nam de directeur niet in zijn mond. “Ik denk dat het terecht is waar we staan en dat willen we zeker zo houden.”