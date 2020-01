Nog geen duidelijkheid anonimiteit advocaten kroongetuige

Het is nog niet duidelijk of de nieuwe advocaten van kroongetuige Nabil B. hem tijdens de openbare zittingen in de rechtbank – eind volgende maand – anoniem en afgeschermd zullen bijstaan. De drie rechters in deze zaak moeten daar een besluit over nemen, wanneer ze dat doen is niet bekend.

B. is kroongetuige in het grote liquidatieproces genaamd Marengo, met de eind vorig jaar gearresteerde hoofdverdachte Ridouan Taghi. De advocaat van B. werd afgelopen september op straat doodgeschoten. Door deze schokkende moord is het proces met nog meer veiligheidsmaatregelen omgeven.

Inez Weski, advocaat van Taghi, liet zaterdag weten een klacht in te dienen bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten tegen een van de nieuwe advocaten van B. De anonieme advocaat haalde in een interview met De Telegraaf uit naar Weski. Nabil B. heeft volgens de advocaat gezegd dat Weski zijn advocaten “voor het vuurpeloton” zet. De deken riep maandag in de Volkskrant beide advocaten op hun strijd niet via de media te voeren.

In het kader van het proces-Marengo zijn sinds 7 januari verhoren van B. bij de rechter-commissaris gaande. De advocaten van B. zijn anoniem en afgeschermd tijdens deze besloten verhoren. Op 27 februari is de eerstvolgende openbare zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hoe de rol van de advocaten er daar uit gaat zien, is aan de rechters.

Taghi zal dan naar verwachting voor het eerst zijn opwachting maken in de rechtszaal, te midden van een groep medeverdachten.