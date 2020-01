Overheid begint nieuwe voorlichtingscampagne voor reizigers

Het ministerie van Buitenlandse Zaken begint maandag in samenwerking met de Douane een nieuwe voorlichtingscampagne voor vakantiegangers die naar het buitenland gaan. Met de campagne Wijs op Reis wil de overheid reizigers op het hart drukken een trip naar verre oorden goed voor te bereiden om eventuele problemen te voorkomen.

De overheid heeft wel vaker campagnes gevoerd om reizigers te waarschuwen, “maar het blijft nodig om mensen te adviseren”, zegt een woordvoerster van BZ. De slogan “Wijs op reis” is al eens eerder gebruikt, maar wordt nu opnieuw opgetuigd “omdat die goed blijft hangen”, aldus de woordvoerster.

Aanleiding voor deze nieuwe campagne is een recent onderzoek waaruit blijkt dat 44 procent van de vakantiegangers tijdens een reis in het buitenland iets vervelends heeft meegemaakt. Dit kan variƫren van klein ongemak tot ernstige situaties zoals ziekte, ongevallen of arrestaties.

“Ik gun iedereen een fijne vakantie. Maar daar heb je als reiziger ook een hand in. Wees dus wijs en bereid je reis goed voor, zodat je onbezorgd kunt genieten. Zorg bijvoorbeeld voor een goede verzekering en informeer jezelf welke souvenirs je beter niet mee kunt nemen naar huis”, waarschuwt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). “Zoek vooraf uit hoe veilig het is op je bestemming zodat je weet welke plekken je moet vermijden en waar je veilig naartoe kunt.”

Directeur Nanette van Schelven van de Douane voegt daaraan toe: “Een fijne reis is pas compleet als je bij terugkomst ook probleemloos langs de douane kunt lopen.”

Op de website wijsopreis.nl kunnen reizigers tips vinden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane.